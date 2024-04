Fans enttäuscht: Jonas Brothers verschieben ihre Europa-Tour

Normalerweise stehen die Jonas Brothers für ihre coolen Looks oder ihre neuen Romanzen im Fokus der Fans. Doch nun macht die Pop-Rock-Band wegen etwas ganz anderem Negativschlagzeilen. In einem Instagram-Video verkündet das Geschwister-Trio schlechte Neuigkeiten zu ihrer Europa-Tournee: "Wir haben die europäischen Termine auf später in diesem Jahr verschoben!" Als Grund nennen die Musiker, dass ein anderes wichtiges Projekt dazwischengekommen sei. Bei den Fans kommen diese News überhaupt nicht gut an. "Schön zu sehen, dass euch das Geld wichtiger ist als eure Fans", beschwert sich ein Nutzer in den Kommentaren.

Doch auch die Art und Weise der Nachricht stößt auf Kritik. Denn in dem Clip entschuldigen sich die Brüder nicht bei ihren Fans, sondern schreiben lediglich: "Wir wissen, dass dies ein wenig ungelegen kommt [...]." Für ihre Follower ist das wohl ein herber Schlag. "Lustig, wie ihr einen ganzen Song schreiben und ihn 'Sorry' nennen könnt, aber euch nicht einmal in diesem Post entschuldigt", lautet ein wütender Kommentar. "Wer gibt uns jetzt das Geld zurück, das wir für die Flugtickets, das Hotel und die Konzertkarten ausgegeben haben, nur um euch zu sehen? Enttäuscht ist nicht genug, um zu beschreiben, wie ich mich gerade fühle", kommentiert ein weiterer User entgeistert.

Die Europa-Tour ist nun nach hinten verschoben worden. Doch zahlreiche Termine in den USA fanden bereits statt. Bei einem Auftritt im vergangenen Jahr ereignete sich sogar etwas ganz Besonderes. Joe nutzte seine Lizenz als Pastor und verheiratete live auf der Bühne ein Paar zu Mann und Frau. Das frisch vermählte Ehepaar tanzte daraufhin im Konfettiregen zu "When You Look Me In The Eyes", während die Band performte.

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Band-Mitglieder

Instagram / mollylopresti Molly Lopresti und ihr Verlobter

Könnt ihr die Kritik der Fans verstehen? Ja! Ich kann die Enttäuschung komplett nachvollziehen. Na ja. Sie lassen die Konzerte ja nicht ausfallen, sondern verschieben sie nur... Ergebnis anzeigen



