Joe Jonas verheiratet Bandmitglied auf der Konzertbühne

Ein Auftritt der etwas anderen Art! Joe Jonas (34) und seine Brüder Nick (31) und Kevin (35) sind aktuell mit ihrer Band auf Welttournee. Doch neben den Sängern sind selbstverständlich auch weitere Mitglieder eine wichtige Voraussetzung für einen perfekten Auftritt – so auch die Schlagzeugerin Molly Lopresti. Eigentlich dachte sie, sie muss den Jonas Brothers für die Show am Sonntag in Anaheim wegen eines dringenden Termins absagen. Doch Joe löste das Problem: Der Musiker verheiratet sie und ihren Partner auf der Konzertbühne!

In einem TikTok-Video sieht man den 34-Jährigen von dem Plausch mit seiner Kollegin berichten. "Ich würde euch wirklich gern auf Tour begleiten. Das Problem ist nur, dass ich meinen Verlobten Nick heiraten soll", wiederholt er Mollys Worte. Er fügt hinzu: "Wie können wir das Problem nur lösen? Wenn wir nur einen befugten Pastor auf Tour hätten. Oh, warte mal..." Wenige Minuten später traut der Zweifachpapa die zwei Verliebten mitten im Saal vor tausenden Zuschauern. Im Anschluss tanzte das frischvermählte Ehepaar im Konfettiregen zu "When You Look Me In The Eyes", während die Geschwister performten.

In Joes Privatleben sieht es aktuell aber ganz anders aus. Vor wenigen Wochen reichte der Songwriter seine Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Sophie Turner (27) ein. Aus der Ehe gehen zwei gemeinsame Töchter hervor. Die Frage um das Sorgerecht von Willa und Delphine wurde vorab geklärt und auf ein geteiltes Recht festgelegt.

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas im November 2022

Instagram / mollylopresti Molly Lopresti und ihr Verlobter

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

