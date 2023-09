Krisengerüchte: Sophie Turner besuchte Jonas-Brothers-Show!

Ist doch alles in Ordnung zwischen ihnen? Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) sind seit 2019 miteinander verheiratet und gelten bei den Fans als absolutes Traumpaar. Seit einigen Tagen kursieren allerdings Gerüchte, dass das Paar in einer Krise steckt. Angeblich habe der Sänger sogar schon Kontakt zu Scheidungsanwälten aufgenommen. Jetzt gibt es jedoch Grund zu Annahme, dass bei Joe und Sophie doch alles in Ordnung ist!

Am Sonntag fand ein Konzert der Jonas Brothers in Austin statt. Und die Show ihres Partners wollte sich Sophie offenbar nicht entgehen lassen, denn: Wie Mirror berichtet, soll die Game of Thrones-Darstellerin während des Events gesehen worden sein.

An diesem Abend fiel einem Gast der Show noch ein weiteres Detail auf. Bei X wollte ein Konzertbesucher wissen, ob Joe während seines Auftritts seinen Ehering trug. Ein weiterer konnte ihm diese Frage schnell beantworten: Ein Foto zeigt den Sänger auf der Bühne – und dabei fällt sein Ehering am Finger direkt auf.

Anzeige

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im Jahr 2021

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas, Jonas Brothers

Anzeige

Glaubt ihr, Joe und Sophie werden sich noch zu den Gerüchten äußern? Nee, ich denke nicht. Ja, da bin ich mir sicher! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de