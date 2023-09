Kostete die Jonas-Brothers-Reunion Joe und Sophie ihre Ehe?

War das der Anfang vom Ende? Seit einigen Wochen ist es traurige Gewissheit – Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) lassen sich scheiden. Nach zahlreichen Gerüchten reichte der Musiker nach vier Jahren die offiziellen Dokumente vor Gericht ein. Seitdem wird natürlich wild spekuliert, was der Grund für die Trennung sein könnte. Nun gibt es weitere Hinweise: War etwa die Reunion der Jonas Brothers 2019 der Auslöser?

Vor gut vier Jahren feierte die Band rund um Joe und seine Brüder Nick (31) und Kevin (35) ihr Comeback mit dem Song "Sucker". Im gleichen Jahr heirateten auch der Frontsänger und die Game of Thrones-Darstellerin – doch schon damals soll laut einem Us Weekly-Insider klar gewesen sein: "Sophie wollte nicht immer 'die Frau des Jonas Brothers' sein. Sie wollte nicht auf Tournee gehen und alles zusammen machen." Die Beauty habe ihre Familie von diesem Rummel fernhalten wollen, ergänzt die Quelle: "Es war einfach schwer für sie, sich in eine regelmäßige Routine einzuleben, vor allem wegen Joes Karriere."

Joe und Sophie äußerten sich bisher nicht zu den Gründen für ihr Liebes-Aus. Zuletzt hatte es noch Behauptungen gegeben, die Britin habe während der Beziehung öffentlich schlecht über ihren Mann gesprochen – und der Ehe damit den Todesstoß gegeben. Was meint ihr: Was war der Auslöser für die Trennung? Stimmt unten ab.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2019

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas, Jonas Brothers

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner, 2022

