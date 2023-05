Diese Fotos von Prinz Andrew sollen nie öffentlich werden

Auch Prinz Andrew (63) nahm an einem offiziellen Fotoshooting teil! Am 6. Mai wurde der Bruder des Royals, König Charles III. (74), in einer aufwendigen Zeremonie zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden Mitglieder der königlichen Familie in imposanten royalen Gewändern abgelichtet. Auch der Herzog von York soll wohl so zurechtgemacht fotografiert worden sein. Diese Fotos wird aber wohl nie jemand zu Gesicht bekommen!

DailyMail berichtet, dass der 63-Jährige seinen Bruder wohl gebeten habe, in den Gewändern des Ordens des blauen Hosenbandes für offizielle Bilder posieren zu dürfen. Dieser ist der exklusivste britische Orden und einer der angesehensten Europas. Der König gestattete das offenbar, doch veröffentlicht werden diese Fotos aufgrund der zahlreichen Skandale um Andrew niemals.

Immerhin hatte es Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen den Blaublüter gegeben. Seine Mutter, die Queen (✝96), hatte ihrem Sohn Andrew noch vor ihrem Ableben seine royalen Ämter und den Titel "Seine Königliche Hoheit" entzogen. Der König lockert nun offenbar den Umgang mit den Skandalen um seinen Bruder.

Hugo Burnand Prinz William, König Charles III. und Prinz George im Mai 2023

Instagram / theroyalfamily Offizielles Krönungsporträt von König Charles III. und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images Prinz Charles, Queen Elisabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

