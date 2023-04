Andrews Titel-Entzug war die letzte große Geste der Queen!

Damit setzte Queen Elizabeth (✝96) noch ein letztes großes Zeichen! Die britische Regentin starb im September 2022 und hinterließ ein großes Erbe. Noch kurz vor ihrem Tod hatte die 96-Jährige für großes Aufsehen gesorgt – denn nach seinen zahlreichen Skandalen hatte sie ihrem Sohn Prinz Andrew (63) seine royalen Ämter und den Titel "Seine königliche Hoheit" entzogen. Und das tat die Königin offenbar nicht nur für sich, sondern vor allem für ihr Land!

In der TV-Show "Inside the House of Windsor" wird das Geschehen rund um die Königsfamilie zusammengefasst. In einer neuen Folge geht es auch um die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen Andrew. Die Entscheidung der Queen, ihrem Sohn seinen Titel abzuerkennen, wird darin folgendermaßen beurteilt: "Eine letzte Geste der Selbstaufopferung." Gut acht Monate nach der Aktion starb die Queen.

Scheint ganz so, als habe die Königin ihr Land und den guten Ruf der Monarchie ihrem Sohn vorgezogen. Gerüchten zufolge soll die vierfache Mutter selbst die Vorwürfe gar nicht so schlimm gefunden haben – zumindest hatte sie angeblich recht trocken darauf reagiert. "Interessant", soll sie lediglich gesagt haben.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2019

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Getty Images Queen Elizabeth II., 2017

