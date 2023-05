Vollbart und Lotter-Look: Ist das etwa wirklich Jonah Hill?

Jonah Hill (39) ist kaum wiederzuerkennen. Der Hollywoodstar begeisterte seine Fans Anfang des Jahres, als er sich beim Surfen im US-amerikanischen Kalifornien zeigte. Gertenschlank und mit Vollbart schien er ein ganz neuer Mensch zu sein. Und neue Bilder zeigen, wie sehr der Schauspieler sich tatsächlich verändert hat: Jonah wurde auf der Straße nicht nur erschlankt, sondern vor allem auch mit wilden Haaren und buschigem Vollbart gesehen.

Bilder, die unter anderem The Mirror vorliegen, zeigen Jonah beim Bummeln durch Malibu. In Shorts, weitem T-Shirt und Badeschlappen machte er sich auf, Besorgungen zu machen. Dabei fällt aber nicht nur sein schlanker Körper auf, sondern vor allem seine wilden Locken und der lange Vollbart. Aber nicht alle Fans feierten die Veränderung, die der "21 Jump Street"-Darsteller durchgemacht hat. "Er sieht aus, wie Tom Hanks (66) in 'Cast Away'", meinte ein User im Netz. Tom spielt in dem Abenteuerfilm einen Einsiedler mit Zottelbart auf einer einsamen Insel.

In der Netflix-Doku "Stutz" hatte Jonah bereits erklärt, dass er schon früh mit seinem Gewicht zu kämpfen hatte: "Als ich ein Kind war, wurden mir Sport und Diät als 'Mit dir stimmt etwas nicht' ausgelegt. Aber mir wurde nie gesagt, dass Sport und Diät etwas mit seelischer Gesundheit zu tun haben." Erst Kumpel Channing Tatum (43) hatte ihn darin bestärkt, sich einen Ernährungsberater und einen Trainer zu suchen.

Jonah Hill, Schauspieler

Tom Hanks im Film "Cast Away – Verschollen", 2001

Jonah Hill und Channing Tatum im November 2018

