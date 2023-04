Erschlankt und mit Bart: Jonah Hill fast nicht zu erkennen!

Ist er das wirklich? Jonah Hill (39) machte sich unter anderem als Teil des Casts von "21 Jump Street" einen Namen. Hierbei haben viele den Schauspieler als etwas korpulenteren Mann in Erinnerung, der etwas verwirrt durchs Leben geht. Doch in den vergangenen Monaten trat der Film-Darsteller auffällig erschlankt vor die Kameras, und jetzt machte er wohl seine Body-Transformation perfekt: Jonah war nun während einer Surf-Session fast nicht wiederzuerkennen!

Bilder zeigen den "The Wolf of Wall Street"-Darsteller in einem schwarzen Neoprenanzug an der Küste von Kalifornien auf einem Surfboard. Der 39-Jährige sieht deutlich erschlankt aus und trägt einen zotteligen Vollbart – damit wirkt er wohl schon fast wie eine ganz neue Person. Seine Surf-Session kommt nun, wie The Mirror berichtet, überraschend. Der Schauspieler hatte wohl im vergangenen Jahr noch erläutert, dass er schon immer Angst vor dem Surfen gehabt habe.

Dass Jonah sich anscheinend auf dem Weg zu einem fitteren Dasein befindet, dürfte bestimmt auch seiner angeblichen neuen Partnerin Olivia Millar gefallen. Bei ihr sei sogar vor wenigen Tagen eine auffällige Wölbung am Bauch aufgefallen, heißt es. Es wird spekuliert, dass der US-Amerikaner und seine angebliche Freundin ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

Getty Images Jonah Hill während einer Preisverleihung

Getty Images Jonah Hill während eines Film Festivals in Berlin

