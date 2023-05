Reunion: Julian Zietlow teilt ein Video mit seiner Tochter

Julian Zietlow zeigt sich mit seiner Tochter. Mehrere Wochen lang hatte sich der ehemalige Fitness-Influencer nach Thailand abgesetzt und mit seinem verstörenden Lebenswandel samt Drogen und neuer Freundin für Empörung gesorgt. Seine Rolle als Ehemann und Familienvater schien Julian für diese Zeit hintangestellt zu haben. Doch heute verkündete er überraschenderweise, auf dem Weg nach Dubai zu seiner Familie zu sein. Jetzt teilte Julian ein Video mit seiner Tochter Liv.

In seiner Instagram-Story lag die Hand des Fitnessstars auf dem Bein seiner kleinen Tochter, während die neugierig über das Tattoo auf seinen Fingern strich. Dabei lachte Liv immer wieder laut auf und betonte: "Das kitzelt." Am Ende des Videos fragte Julian die Kleine dann: "Weißt du eigentlich, wer Bashar ist?" Damit spielte er auf den thailändischen Bashar-Kult an. Liv antwortete mit einem Nein. Daraufhin erwiderte der Influencer: "Dann darf ich dir jetzt mal was erzählen."

Erst kürzlich war sich Julian bei seiner Rückkehr in Deutschland sicher gewesen, dass seine Kinder einmal stolz auf ihn sein würden. Reue oder Einsicht für sein Verhalten zeigte der Familienvater nicht. "Meine Kinder werden später mal sagen: 'Papa, das war das Mutigste, was hier jemand gemacht hat. Und du zeigst uns, dass man für die Liebe um die Welt reist'", hatte der Fitnessstar gegenüber RTL ausgeplaudert.

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Flugzeug

