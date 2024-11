Überraschende Wendung: Julian Zietlow zieht auch nach Dubai

Neubeginn für Julian Zietlow (40): Der ehemalige Fitness-Influencer sucht aktuell eine Wohnung in der Nähe seiner Familie in Dubai. Nach der zweiten Trennung zog seine Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff (37) bereits im Oktober mit den zwei gemeinsamen Kindern in die Millionenstadt. Für Julian war dies eine schwierige Situation, denn er konnte sich die Stadt als Wohnort nicht vorstellen. Umso überraschender ist nun die Wendung, dass er jetzt doch in Dubai leben möchte! "Ich zieh' jetzt nach Dubai, ich will zu meinen Kindern und da ist mein Bedürfnis und deren Bedürfnis meinem Mut einfach drüber zustellen. Deshalb suche ich mir jetzt eine Wohnung in Dubai", erklärt er in seiner Instagram-Story.

Noch im September schien ein Umzug nach Dubai für Julian keine Option zu sein. "Dann ziehen meine Kinder jetzt nach Dubai, die ich eh schon nach einer Woche so krass vermisst habe, und Dubai ist nicht mein Lieblingsplatz", bedauerte der Unternehmer in seiner Instagram-Story. In der Stadt kenne er kaum jemanden. Für seine zwei Töchter nimmt der Social-Media-Star den Umzug in die neue Stadt wohl in Kauf.

Julian trennte sich im vergangenen Jahr nach 18 Jahren Beziehung von seiner Noch-Ehefrau Alina. Daraufhin führte er eine Beziehung mit Kate Kolosavskaia. Mit ihr wollte der Gründer von Rocka Nutrition in Thailand ein neues, spirituelles Leben anfangen. Die Beziehung scheiterte nach nur wenigen Monaten. Im Mai dieses Jahres versuchten Julian und Alina einen Neubeginn und wollten ihrer Ehe eine zweite Chance geben. Ohne Erfolg – im September bestätigte Julian die Scheidung.

Anzeige Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Kate Kolosovskaia und Julian Zietlow im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige