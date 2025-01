Aus nach 18 Jahren: Alina Schulte im Hoff über ihre Trennung

Alina Schulte im Hoff (37) hat auf Instagram ein emotionales Statement abgegeben, in dem sie über das endgültige Ende ihrer Beziehung zu Julian Zietlow (40) spricht. Die Social-Media-Bekanntheit reflektierte in ihrem Beitrag über die letzten zwei Jahre, die von Schmerz und Verletzungen geprägt waren. Dabei offenbarte sie, wie sehr sie um die Liebe zu Julian kämpfte, obwohl der ehemalige Fitnessunternehmer sie und die gemeinsamen Kinder verlassen hatte. Nun hat sie entschieden, dieses Kapitel abzuschließen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. "Es ist Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen", teilte Alina ihren Fans mit.

Alinas Worte lassen tief blicken: "Ich habe so lange versucht, jemanden zu retten, der nicht gerettet werden wollte." Ihr Ex Julian hatte nach einer öffentlichkeitswirksamen Selbstfindungsphase nicht nur seine Ehe, sondern auch seine Lebensgewohnheiten radikal verändert. Berichten zufolge schloss er sich während seines Aufenthalts in Thailand einer drogenbeeinflussten Gemeinschaft an und ging dort sogar eine neue Beziehung ein. Doch trotz aller Vorfälle gab Alina ihm eine zweite Chance – eine Entscheidung, die letztlich nicht von Erfolg gekrönt war. Ihren Ehering hat sie nun endgültig abgelegt, ein symbolträchtiger Schritt, den sie ebenfalls thematisierte.

In ihrem Beitrag betonte Alina weiter, wie sehr sie persönlich an den Erfahrungen gewachsen sei: "Loslassen bedeutet nicht aufzugeben, sondern mich selbst wieder an die erste Stelle zu setzen." Sie nutzte die Metapher einer schweren Daumenverletzung, die sie kürzlich hatte, um ihren Heilungsprozess zu beschreiben: "Manchmal zeigt uns unser Körper, was unsere Seele schon lange weiß." Nach einiger Zeit und mit der Unterstützung von Freunden wagte sie schließlich den Schritt, nicht nur den Ehering abzulegen, sondern auch die schmerzhafte Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit ihrem Ex Julian Zietlow

Instagram / yummyyayax Julian Zietlow mit seiner neuen Freundin

