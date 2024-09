Offiziell: Julian Zietlow und Alina lassen sich scheiden

Alles aus und vorbei bei Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37). Wie der Influencer in seiner Instagram-Story verrät, ist seine Ehe endgültig vorbei. "Für mich steht jetzt die Scheidung an", erzählt er seinen Followern und schreibt dazu: "Scheiden tut weh." Das sei während einer Indien-Reise noch mal richtig hochgekommen. Die Situation scheint nicht einfach für ihn zu sein, erklärt er: "Beim letzten Mal, vor eineinhalb/zwei Jahren, war das ja so, dass ich direkt eine Freundin hatte. Und das war einfach einfacher."

Was ihm auch sehr nahe geht: Alina zieht offenbar mit den gemeinsamen Kids um: "Dann ziehen meine Kinder jetzt nach Dubai, die ich eh schon nach einer Woche so krass vermisst habe, und Dubai ist nicht mein Lieblingsplatz." Dort kenne er kaum jemanden und er könne sich nicht mit der Stadt identifizieren, so schildert er mit Tränen in den Augen: "Vor allem, was damit zu tun hat, habe ich riesige Angst vor."

Julian und Alina waren viele Jahre zusammen gewesen, bevor sie sich Ende 2022 trennten. Kurz danach kam der 39-Jährige mit Kate Kolosovskaia zusammen, mit der er eine sehr intensive Beziehung hatte. Doch im Mai dieses Jahres fanden er und Alina überraschenderweise wieder zusammen – sie planten auch eigentlich, ihr Ehegelübde zu erneuern. Doch im August wurde dann erstmals spekuliert, dass ihre Liebe erneut zerbrochen sei. "Beide lieben sich noch sehr, aber sie mussten erkennen, dass eine Beziehung einfach nicht mehr möglich war", verriet ein Insider gegenüber Bild.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

