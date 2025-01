Ausgewandert: So sieht Julian Zietlows Leben in Dubai aus

Julian Zietlow (40), einst bekannt als Fitness-Influencer und Gründer von Rocka Nutrition, hat privat und beruflich turbulente Jahre hinter sich. Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff (37) und einer kurzzeitigen Versöhnung, auf die erneut die Trennung folgte, hat er sich mittlerweile in Dubai niedergelassen. Dort lebt er in der Nähe seiner Ex-Partnerin und ihrer gemeinsamen zwei Kinder. Beruflich hat sich der 40-Jährige neu aufgestellt: Er arbeitet als Personal Trainer und bietet Online-Coachings und Mentoring-Programme an, die seinen persönlichen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Themen widerspiegeln.

Sein Angebot ist vielfältig und umfasst unter anderem ein zehnwöchiges Mentoring-Programm für 299 Euro, bei dem wöchentliche Live-Calls sowie der Zugang zu einem exklusiven Netzwerk inklusive sind. Zusätzlich veranstaltet er Live-Events zu Themen wie Depression oder Bewusstsein und verkauft Produkte wie zeremoniellen Kakao und Rapé, eine Unterart von Schnupftabak. Obwohl er sich im Coaching-Segment bewegt, betonte Julian Anfang 2024 ausdrücklich: "Ich bin kein Coach!" Ihm sei wichtig, keine autoritäre Rolle gegenüber seinen Kunden zu übernehmen, sondern sie auf Augenhöhe zu begleiten.

Julian, der in der Vergangenheit durch seine Fitness-Videos und Social-Media-Aktivitäten große Bekanntheit erlangte, hat in Dubai offenbar Ruhe für einen Neustart gefunden. Die persönliche Trennung und seine spirituelle Reise nach Thailand scheinen seinen Lebensweg neu geprägt zu haben. Doch auch in Dubai bleibt er seiner Leidenschaft treu und hat seine Fitness-Routine wieder aufgenommen – samt Ernährung und Training. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt er sich regelmäßig motiviert und resümiert: "Das macht gerade einfach so viel Spaß." Seine Fans, die ihm seit vielen Jahren folgen, begleiten ihn weiter auf seiner Reise vom Unternehmer zum Fitness-Profi und Coach mit spirituellem Blick auf das Leben.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Oktober 2023

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Tochter Liv und Julian Zietlow im Juni 2024

