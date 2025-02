Würde Julian Zietlow in eine offene Beziehung einwilligen?

Im September des vergangenen Jahres verkündeten Julian Zietlow (40) und Alina Schulte im Hoff (37), sich scheiden zu lassen. Das Influencer-Pärchen führte eine langjährige monogame Beziehung. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde der Fitness-Fanatiker gefragt, ob er sich auch eine offene Beziehung vorstellen könnte. "Ich bin auch mal in die Richtung gegangen und dachte auch, das wäre vielleicht was für mich. Nachdem ich mich dann auch ausgevögelt hatte, kann ich dazu sagen, dass das für mich wahrscheinlich – zumindest in der nahen Zukunft – nicht infrage kommt", verrät Julian.

Seine Erfahrungen, die er bezüglich einer offenen Beziehung sammeln konnte, schmückt Julian nicht weiter aus. Es könnte jedoch sein, dass er diese während seiner Zeit in Thailand gemacht hat. Der Netz-Star hat allerdings eine klare Meinung zu Partnerschaften, die nicht rein monogam sind. "Ich kenne niemanden, bei dem das lange gehalten hat", gibt der 40-Jährige zu verstehen, betont jedoch: "Das heißt aber nicht, dass es nicht funktionieren kann."

Nach seinem gescheiterten Liebes-Comeback mit seiner Noch-Ehefrau Alina hat sich Julian vor einigen Wochen entschieden, sein Leben fortan in Dubai fortzusetzen. In dem beliebten Auswanderungsziel der Deutschen arbeitet er als Personal Trainer und gibt Online-Coachings mit dem Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. Zudem bietet Julian personalisierte Mentoring-Programme für seine Klienten an.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Oktober 2023

Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

