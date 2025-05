"Riesenscam": Julian Zietlow kritisiert moderne Beziehungen

Julian Zietlow (40) hat in einer Fragerunde auf Instagram ganz offen über seine Einstellung zu Beziehungen gesprochen. Der Social-Media-Star wurde von einem seiner Fans gefragt: "Eine Beziehung ist doch ein ständiger Kompromiss, oder?" Daraufhin machte der aktuell als Single lebende Unternehmer deutlich, dass er zurzeit kein Interesse an einer neuen Partnerschaft hat. In seiner Antwort erklärte er: "Ja. Darum sind Beziehungen, so wie sie uns beigebracht wurden, und egal, wie sie ausgelebt werden, ein Riesenscam!" Damit nimmt Julian im Netz einmal mehr kein Blatt vor den Mund und löst mit seinen Aussagen prompt einige Diskussionen aus.

Doch damit nicht genug: Julian legte noch einmal nach und übte scharfe Kritik an Kollegen, denen er eine regelrechte Scheinwelt vorwirft. "Jeder Influencer, der über seine glückliche Beziehung redet – offen, monogam, glücklich oder nicht – ist Bullshit", schrieb er weiter. Damit stellt er infrage, ob Beziehungen, wie sie häufig auf Social Media präsentiert werden, wirklich der Realität entsprechen oder vielmehr einem sorgfältig inszenierten Show-Programm gleichen. Seine Botschaft ist klar: Die offizielle Version von Beziehungsglück bleibt häufig nichts weiter als eine Fassade.

Julian ist in der Social-Media-Welt schon lange nicht mehr nur für seine Fitness-Tipps und Projekte bekannt, sondern sorgt zunehmend durch kontroverse Meinungen für Gesprächsstoff. Privat zeigt er sich in den vergangenen Monaten immer mehr als jemand, der klassische Lebensmodelle hinterfragt und offen über seine persönlichen Erfahrungen spricht. In Interviews betont der Unternehmer wiederholt, wie wichtig es ihm sei, eigene Vorstellungen von Glück zu prüfen und auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Ob im Berufsleben oder privat – Julian scheut kein Thema und fürchtet sich nicht vor Kritik.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow in seinem Haus

