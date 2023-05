Tennis-Star Fabio Fognini beleidigt mehrmals Schiedsrichter!

Fabio Fognini kann seine Zunge mal wieder nicht im Zaum halten! Der italienische Tennis-Profi gehört seit 2007 zu den Top 100 Tennisspielern weltweit. Neben seiner zahlreichen Erfolge auf dem Platz, macht der 35-Jährige immer wieder Schlagzeilen mit seinem schlechten Benehmen: Schon mehrere Male drohte er Schiedsrichtern, Gegnern oder sogar dem Publikum. Auch am Sonntag verhielt sich Fabio sehr ausfällig, dem Schiedsrichter gegenüber!

In Rom trat der Tennis-Star mit dem Dänen Holger Rune in den Court. Wie Bild berichtet, war der Italiener mit einem Urteil des Schiris nicht ganz einverstanden. Er soll ihn angeschrien haben: "Wie kannst du diesen verdammten Ball Aus geben?" Als der Schiedsrichter keine Änderung vorgenommen hatte, begann Fabio ihn zu beleidigen: "Bist du dumm, oder was?" Im weiteren Verlauf des Spiels pfiff der Schiri erneut ein Aus für den Kravallstifter. "Du bist sehr schlecht", warf er dem Unparteiischen missmutig vor.

Einen Platzverweis bekommt der Tennisspieler für sein unsportliches Verhalten nicht, allerdings musste er eine Verwarnung kassieren. Fabio hat anscheinend nicht aus seinen Taten gelernt. Denn aufgrund seiner hitzigen Art und unpassender Wortwahl musste er schon einige Geldstrafen zahlen. Außerdem wurde dem impulsiven Profi schon ein Antritt zum Match der nächsten Runde verweigert.

Getty Images Fabio Fognini, italienischer Tennis-Profi

Getty Images Fabio Fognini bei der Diskussion mit dem Schiedsrichter

Getty Images Fabio Fognini, Tennisspieler

