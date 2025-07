Sylvester Stallone ehrt Hulk Hogan (†71) nach seinem Tod

Erst gestern wurde die traurige Nachricht öffentlich: Wrestling-Legende Hulk Hogan ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Während bereits zahlreiche Fans und Wegbegleiter Abschied nehmen, hat sich nun auch Hollywoodstar Sylvester Stallone (79) zu Wort gemeldet. Die beiden lernten sich Anfang der 1980er-Jahre am Set von "Rocky III – Das Auge des Tigers" kennen, in dem Hulk als charismatischer Wrestling-Champion Thunderlips auftrat. "Ich hatte das Vergnügen, diese brillante Persönlichkeit und diesen Entertainer kennenzulernen, als er 26 Jahre alt war", schreibt Stallone in einem emotionalen Instagram-Post und fügt hinzu: "Er war einfach wundervoll, und sein unglaubliches Talent hat 'Rocky III' zu etwas ganz Besonderem gemacht. Mein Herz ist gebrochen. Ich kann kaum fassen, dass er wirklich gegangen ist."

Auch im Interview mit TMZ erinnert sich der 79-Jährige bewegend an die gemeinsamen Dreharbeiten mit Hulk – und an einige unvergessliche Momente. Der WWE-Star sei damals mit rund 143 Kilo ans Set gekommen und habe Sylvester mühelos hochgehoben und zu Boden geworfen. Doch nicht immer ging alles glatt: Bei einem besonders riskanten Stunt brach Hulk (71) dem Schauspieler versehentlich das Schlüsselbein. Trotz seiner gewaltigen Statur habe Hulk überaus präzise gearbeitet. Der "Rambo"-Star lobt besonders seine Fähigkeit, Stürze und Schläge so abzufangen, dass niemand verletzt wurde – eine Technik, die er sich im Wrestling hart erarbeitet hatte. Sylvester würdigte Hulk außerdem als Mann mit starken Prinzipien, der immer zu seinen Überzeugungen stand – auf und abseits der Bühne.

Mit Hulks Tod verliert die Welt eine wahre Ikone, die das Wrestling nachhaltig geprägt hat. Seine Karriere stand für Stärke, Disziplin und unerschütterliches Durchhaltevermögen – Werte, die ihn auch abseits des Rings, etwa in der Film- und Fernsehbranche, auszeichneten. Der 71-Jährige wurde nicht nur für seine sportlichen Erfolge gefeiert, sondern auch als Persönlichkeit geschätzt, die trotz zahlreicher persönlicher und körperlicher Rückschläge stets nahbar blieb. Nach Bekanntwerden seines Todes drückten zahlreiche Fans und Kollegen ihre Anteilnahme aus. "Hulk war an meiner Seite, seit wir mit dem Wrestling angefangen haben. Er war ein unglaublicher Athlet, ein Talent, ein Freund und Vater!", schrieb beispielsweise WWE-Star Ric Flair (76) auf X.

Getty Images Sylvester Stallone und Hulk Hogan, April 2005

Getty Images Hulk Hogan, August 2006

