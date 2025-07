Ex-Schwiegertochter verabschiedet sich von Ozzy Osbourne (†)

Zwei Tage nach dem Tod von Ozzy Osbourne (✝76) hat sich seine Ex-Schwiegertochter Lisa Stelly (38) mit emotionalen Familienfotos von ihm verabschiedet. Über Instagram teilte Lisa, die von 2012 bis 2019 mit Ozzys Sohn Jack Osbourne (39) verheiratet war, eine Reihe privater und liebevoller Aufnahmen, die den Sänger im Kreis seiner Enkelkinder zeigen. Dazu schrieb sie rührende Worte: "Die Welt hatte Ozzy. Wir hatten Papa." Sie fügte hinzu: "Es tut weh, Lebewohl zu sagen, aber es war ein Geschenk, ihn zu haben. Wir werden nie aufhören, ihn zu vermissen."

Die Aufnahmen spiegeln eine private Seite des Rockstars wider, die viele seiner Fans nie zu Gesicht bekamen. Er wird beim Spielen mit seinen Enkeln, beim Kuscheln mit einem Baby auf seinem Schoß und bei einem gemeinsamen Essen mit Lisa gezeigt. Vor allem das Video, das Ozzy zeigt, wie er lachend Küsse seines Enkelkindes abwehrt, geht zu Herzen. Während der Ehe mit Jack brachte Lisa drei gemeinsame Töchter zur Welt: Pearl, Andy und Minnie. Offensichtlich fanden sie in ihrem Großvater eine liebevolle Bezugsperson.

Ozzy war nicht nur für die Musikwelt eine Ikone, sondern auch ein liebevoller Familienmensch. Zuletzt verabschiedete sich Ozzys Tochter Kelly (40) öffentlich in den sozialen Netzwerken. Sie postete in ihrer Instagram-Story ein Zitat aus ihrem gemeinsamen Song "Changes" mit einem gebrochenen Herzen. Sie schrieb: "Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte."

Instagram / lisastelly Ozzy Osbourne mit Schwiegertochter Lisa Stelly und Enkelkind

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jack Osbourne, Lisa Stelly

Larry Busacca / Getty Images Ozzy und Jack Osbourne beim Tribeca Film Festival 2011