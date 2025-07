Rettungsschwimmer äußert sich zu Malcolm-Jamal Warners Tod

Malcolm-Jamal Warner (54), bekannt aus der Serie "The Cosby Show", verlor bei einem Badeunfall am Touristenstrand Cocles Beach in Costa Rica sein Leben, nachdem er von einer starken Meeresströmung erfasst worden war. Ein Rettungsschwimmer schilderte nun gegenüber NTV die tragischen Momente: "Ein Freund von mir, der hier auch als Freiwilliger arbeitet, eilte ins Meer. Er fand Mister Warner leider unterhalb der Wasseroberfläche in der Nähe des Grundes."

Nachdem der Retter ihn an die Oberfläche gezogen hatte, führte er ein Notfallprogramm durch, das jedoch erfolglos blieb. "Dann zog er ihn aus dem Wasser, und gemeinsam mit zwei Ärzten, die hier als Urlauber anwesend waren, begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen", berichtete der Rettungsschwimmer weiter. Gemeinsam kämpften sie über 45 Minuten vergeblich um das Leben des Schauspielers. Laut Berichten zog der freiwillige Helfer nicht nur Warner, sondern auch einen weiteren Surfer ans Ufer, der schwer verletzt überlebte und derzeit im Krankenhaus behandelt wird.

Zuletzt wurde bekannt, dass sich Malcolm-Jamal mit seiner achtjährigen Tochter im Wasser befand, als ihn die heftige Strömung erfasste. Das Mädchen konnte von einem Surfer gerettet werden und blieb unverletzt. Seine Familie hielt der Schauspieler stets aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Ex-Partnerin Regina King (54), ebenfalls Schauspielerin, verabschiedete sich vor Kurzem wie viele weitere Kollegen von Malcolm-Jamal in den sozialen Medien.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Januar 2023

Getty Images Regina King und Malcolm-Jamal Warner, 2007