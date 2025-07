Rettungskräfte kämpften 30 Minuten um Hulk Hogans Leben

Der legendäre Wrestling-Star Hulk Hogan (71) ist am 24. Juli unerwartet verstorben. Laut dem People Magazine wurden Rettungskräfte und Polizei gegen 9:51 Uhr morgens zu seinem Haus in Clearwater Beach, Florida, gerufen, wo Hulk einen Herzstillstand erlitten hatte. Ersthelfer führten über 30 Minuten lang Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bevor sie Hulk in das nahegelegene Morton Plant Hospital brachten. Dort wurde der ikonische WWE-Star schließlich für tot erklärt.

Das People Magazine berichtete, dass eine ihm vorliegende Tonaufnahme bestätigt, dass gegen 10:28 Uhr die Maßnahmen zur Wiederbelebung noch im Gange waren. Zeitgleich arbeiteten Sanitäter daran, Hulk zum Krankenwagen zu transportieren. Die örtliche Polizei gab in einer Pressekonferenz bekannt, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Tod gibt. Dennoch wird, wie es in solchen Fällen Standard ist, eine Untersuchung durchgeführt.

Hulk, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea hieß, wurde durch seine charismatische und kraftvolle Präsenz in den Wrestling-Ringen der Welt zu einer Ikone. Neben seinen sportlichen Leistungen war er für seine Auftritte in Filmen, Fernsehshows und als Reality-TV-Star bekannt. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich schnell: Noch am selben Tag reagierten Fans und Wegbegleiter weltweit mit Bestürzung auf die Nachricht. Wrestling-Stars wie John Cena (48), Ric Flair (76) und Triple H (55) würdigten den Verstorbenen in emotionalen Beiträgen online.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Anzeige Anzeige

Getty Images Wrestlinglegende Hulk Hogan, Juli 2024

Anzeige Anzeige