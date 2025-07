Biopic: Ozzy Osbourne wollte von diesem Star gespielt werden

Ozzy Osbourne (✝76), die Rocklegende und Stimme von Black Sabbath, hinterlässt nach seinem Tod mit 76 Jahren eine beeindruckende musikalische und persönliche Karriere. Doch nicht nur seine Musik, sondern auch seine individuelle Art und sein Humor bleiben unvergessen. Im Podcast "The Nerdist" im Jahr 2010 wurde Ozzy gefragt, wer ihn in einem Film über sein Leben verkörpern sollte. Seine Antwort: "Denzel Washington (70)." Diese Idee sorgt nach seinem Tod für große Aufmerksamkeit. Tatsächlich wurde nun ein Biopic über den Musiker angekündigt. Fans in den sozialen Medien scherzen und fordern, den US-Schauspieler irgendwie darin einzubauen.

Die Ozzy-Anhänger haben bereits humorvolle Ideen im Netz verbreitet. So gab es den Vorschlag, dass Denzel im kompletten Ozzy-Look einen von dessen Hits singt – vielleicht in einer Post-Credit-Szene. Manche User posteten ein Foto mit der Szene aus dem Podcast und schrieben dazu: "Mach es für Ozzy, Denzel" oder "Du bist dran, Denzel – das hätte Ozzy Osbourne gewollt." Sein Sohn Jack Osbourne (39) versicherte, dass der Film von einem renommierten Regisseur umgesetzt werde und das Leben seines Vaters ebenso ungeschönt wie eindrucksvoll wiedergegeben werden soll. "Wir ziehen keine Samthandschuhe an", betonte er in Interviews. Eine endgültige Besetzung des Hauptdarstellers wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Ozzy Osbourne war nicht nur Musiker, sondern auch TV-Star und Familienvater. Zusammen mit seiner Frau Sharon (72) und den gemeinsamen Kindern Jack, Kelly (40) und Aimee zeigte er in seinen Shows immer auch die humorvolle und oft chaotische Seite eines Rockstars. Fans stellen sich daher nicht nur die Frage, wer Ozzy in dem Film verkörpern wird, sondern freuen sich auch darauf, wie das turbulente Leben dieser Rocklegende in Hollywood-Manier umgesetzt wird.

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

