Vom Wrestling zum TV: Das war Hulk Hogans (†71) Karriere

Die Wrestling-Welt trauert um eine Legende: Hulk Hogan (71) ist am Donnerstag aufgrund eines Herzstillstands verstorben. Der Mann mit dem ikonischen blonden Mullet und dem markanten Schnurrbart prägte das professionelle Wrestling über Jahrzehnte hinweg und feierte seine größten Erfolge laut Mirror in den 80er- und 90er-Jahren, darunter seinen spektakulären Sieg bei der ersten WrestleMania 1985. Auch auf der Leinwand und im Fernsehen hinterließ Hulk Spuren: Er war nicht nur in Filmen wie "Rocky III" zu sehen, sondern auch Kopf der Reality-Show "Hogan Knows Best". Trotz seiner schillernden Karriere war sein Leben nicht frei von Kontroversen.

Eines der spannendsten Kapitel in Hulks Karriere war sein letztes großes Match im Jahr 2011, das bei dem TNA-Event "Bound for Glory" in Philadelphia ausgestrahlt wurde. Dort traf er auf den Wrestler Sting in einem dramatischen Kampf, bei dem sogar Wrestling-Ikone Ric Flair (76) involviert war. Am Ende unterlag Hulk im Ring und hinterließ seine Fans mit gemischten Gefühlen nach diesem schicksalsträchtigen Aufeinandertreffen. Doch auch abseits des Rings sorgte der Wrestling-Star immer wieder für Schlagzeilen. Von seiner Scheidung 2007, die dem Ende der Familien-Reality-Show "Hogan Knows Best" vorausging, bis hin zu Skandalen in späteren Jahren war Hulks Leben alles andere als ruhig.

Neben dem Wrestling wagte Hulk auch immer wieder Ausflüge ins Showgeschäft: So hatte er mit "Thunder in Paradise" seine eigene Abenteuerserie und schrieb TV-Geschichte, als er 1985 gemeinsam mit Mr. T (73) die Kult-Sendung Saturday Night Live moderierte. Doch nicht nur beruflich erlebte er Höhen und Tiefen: Privat musste der Wrestler sich Herausforderungen wie einer Scheidung und familiären Krisen stellen, die auch in der Spin-off-Serie "Brooke Knows Best" thematisiert wurden. Mit seiner Erscheinung und seinem Charisma bleibt Hulk eine unvergessene Figur– sowohl für Millionen von Fans weltweit als auch für die Wrestling-Geschichte.

Getty Images Hulk Hogan auf der Hulkamania Tour, 2009

Getty Images Linda, Nick, Brooke und Hulk Hogan im August 2006

Getty Images Hulk Hogan, Wrestling-Legende