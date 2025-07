Kelly Osbourne äußert sich zum Tod ihres Vaters Ozzy (†76)

Kelly Osbourne (40) hat sich mit berührenden Worten zum Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (✝76) geäußert. Der als "Prince of Darkness" bekannte Musiker verstarb am 22. Juli, umgeben von seiner Familie. In einer emotionalen Instagram-Story, die sie zwei Tage nach seinem Tod teilte, zitierte Kelly Zeilen des Liedes "Changes", das sie 2003 gemeinsam mit ihrem Vater als Duett aufgenommen hatte. "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig", schrieb die Sängerin und fügte hinzu: "Ich habe den besten Freund verloren, den ich je hatte." Das Lied, einst von Black Sabbath veröffentlicht, wurde in ihrer gemeinsamen Version zum Hit und spiegelte ihre enge Vater-Tochter-Beziehung wider.

Ozzy war nicht nur für seine legendäre Karriere bekannt, sondern auch für die innige Verbindung zu seinen Angehörigen. Besonders Kelly lag ihm sehr am Herzen, wie ihre unzähligen gemeinsamen Auftritte und Momente zeigten. Erst kurz vor seinem Tod hatte sie berichtet, dass ihr zweijähriger Sohn Sidney eine besondere Beziehung zu seinem Großvater hatte. Er liebte es, abends bei ihm und seiner Frau Sharon Osbourne (72) im Bett zu liegen und Cartoons zu schauen.

Kelly hatte eine düstere Vorahnung. Vor Ozzys Tod war sie laut eigener Aussage von einem intensiven Gefühl des nahenden Unheils geplagt, das sie kaum in Worte fassen konnte. "Ich bin gerade auf dem Weg zum Hotel in London und habe ständig dieses Gefühl von nahendem Unheil – dass sich unser Leben jetzt für immer verändert hat", schrieb sie nur wenige Wochen vor dem Ableben ihres Vaters in einer Social-Media-Story.

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

Instagram / ozzyosbourne Ozzy Osbourne mit seiner Tochter Kelly Osbourne, Dezember 2022

