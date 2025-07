Fans loben sie dafür: Gloria Glumac musste ihr Pferd abgeben

Gloria Glumac (32) hat auf Instagram die traurige Nachricht verkündet, dass sie ihr Pferd Maya abgeben musste. In einem emotionalen Post erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie und das Tier aus Reitersicht nicht perfekt zusammenpassen. "Trotz vieler Bemühungen und professioneller Unterstützung sind wir an einem Punkt angekommen, an dem es für uns beide besser ist, getrennte Wege zu gehen. Das einzugestehen und zu verstehen, war wirklich einer der schwersten Momente in meinem Leben... Es war ein langer Prozess", schrieb Gloria unter ein gemeinsames Bild von ihr und Maya. Diese Entscheidung habe sie nach einem langen Prozess getroffen, da sie trotz professioneller Unterstützung und vieler Bemühungen keine harmonische Einheit im Sattel bilden konnten.

Maya füllt bereits ein neues Herz, wie Gloria berichtete: "Ich freue mich zu wissen, dass Maya jetzt in einem Umfeld ist, in dem sie voll und ganz aufblühen kann und sie jemanden hat, der ihr reiterlich gerecht wird." Für ihre Offenheit und die selbstlose Entscheidung erntete die Tierliebhaberin viel Zuspruch von ihren Fans. In den Kommentaren unter ihrem Beitrag loben sie ihre Reife und den Mut, Maya in ein Umfeld zu geben, in dem das Pferd besser gefördert werden kann. Ein Nutzer schrieb: "Riesen Respekt an dich, Gloria, dass du nur das Beste für Maya möchtest!" Ein anderer fügte hinzu: "Man spürt, wie viel Liebe und Herzblut in eurer gemeinsamen Zeit steckt. Dass du loslässt, obwohl es wehtut, zeigt wahre Größe."

Gloria ist in der Öffentlichkeit vor allem für ihre offenen und ehrlichen Einblicke in ihr Leben bekannt. Ihr langer Versuch, mit Maya eine harmonische reiterliche Beziehung aufzubauen, zeigt, wie viel Herzblut sie in ihre Leidenschaften steckt. Die Tierliebhaberin ließ bereits in ihren früheren Beiträgen immer wieder erkennen, wie wichtig ihr ihre vierbeinigen Begleiter sind. Neben ihrer Liebe für Pferde ist die 32-Jährige auch stolze Besitzerin einer kleinen Chihuahua-Rasselbande. Obendrein zieht sie aktuell einen kleinen Vogel namens Hugo-Pieps groß, den sie völlig hilflos in Mayas Stall aufgefunden hat.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Influencerin

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, 2024

Instagram / gloria.glumac Realitystar Gloria Glumac, Juni 2025