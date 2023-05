Rachel Weisz erlitt in der Vergangenheit eine Fehlgeburt

Rachel Weisz (53) spricht über ein emotionales Thema. Seit 2011 ist die Schauspielerin mit Daniel Craig (55) verheiratet. Aus ihrer früheren Beziehung mit Darren Aronofsky (54) hat die Oscarpreisträgerin den 16-jährigen Sohn Henry. 2018 wurden sie und der James Bond-Darsteller Eltern einer kleinen Tochter. Über das Privatleben der beiden Filmstars ist nicht viel bekannt. Doch jetzt erinnert sich Rachel an einen Schicksalsschlag und verrät: Sie hatte eine Fehlgeburt.

Im Podcast The News Agent offenbarte die zweifache Mutter, dass sie ihr Kind verloren habe. "...Frauen haben Fehlgeburten, ich hatte eine Fehlgeburt, da sieht man plötzlich Blut aus dem Körper fließen, und das ist alles Teil der weiblichen Erfahrung, am Leben zu sein", erklärte Rachel. Wann genau die 53-Jährige die Fehlgeburt erlitten hatte, behielt Rachel allerdings für sich.

Die in London geborene Filmregisseurin äußert sich kaum zu ihrem Familienleben, doch in einem seltenen Interview hatte sie einige Einblicke in die Zeit nach der Geburt ihrer Tochter gegeben. "Ich bin viel müder als beim ersten Mal. Dieses Auto hat mehr Kilometer auf dem Tacho! Aber ich genieße es sehr, es ist ein Segen!", erklärte Rachel gegenüber Harper's Bazaar.

Getty Images Daniel Craig mit Rachel Weisz bei den Governors Awards, November 2015

Getty Images Rachel Weisz beim Filmfestival in Cannes, April 2023

Getty Images Rachel Weisz im Februar 2019

