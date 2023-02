Selten: Daniel Craig & Rachel Weisz bei Date-Night gesichtet

Seltene Aufnahmen des Paares! Daniel Craig (54) und Rachel Weisz (52) sind seit 2011 verheiratet und haben eine gemeinsame kleine Tochter. Der James Bond-Darsteller und die aus "Die Mumie" bekannte Schauspielerin führen offenbar seit einigen Jahren ein intaktes Eheleben. Trotzdem sieht man die beiden nur relativ selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch jetzt wurde das Paar während einer Date-Night gesichtet!

Wie Just Jared berichtete, seien die beiden gebürtigen Engländer in New York umgeben von Bodyguards unterwegs gewesen. Die Bilder zeigen, wie Rachel in einem schwarzen Mantel und in Jeans gekleidet ihrem Mann folgte, der in brauner Jacke und schwarzer Mütze unterwegs war. Die beiden gemeinsam vor die Linse zu bekommen, ist etwas Besonderes. Die letzten Schnappschüsse, auf denen das Paar privat zusammen abgelichtet wurde, stammen wohl aus dem Jahr 2020.

2015 erklärte Rachel, warum das Paar so selten zusammen unterwegs sei: "Daniel ist einfach zu berühmt, man muss seine Ehe stets beschützen." Wenn man jung sei, erzähle man seinen Freunden stets alles, meinte sie. Die Schauspielerin fuhr fort: "Aber wenn man verheiratet ist, schließt sich die Türe und man hält sich bedeckter."

Getty Images "James Bond"-Darsteller Daniel Craig und seine Frau Rachel Weisz, 2013

