Daniel Craig und Rachel Weisz planen kaum Erbe für ihre Kids

Rachel Weisz (54) und Daniel Craig (56) haben eine überraschende Entscheidung über ihr Vermögen getroffen. Trotz eines geschätzten gemeinsamen Vermögens von über 180 Millionen Euro planen die beiden Schauspieler, ihren Kindern nur sehr wenig zu hinterlassen. In einem Interview verriet Daniel, der durch seine Hauptrolle in den James Bond-Filmen ein Vermögen anhäufen konnte, dass er die Idee von einem großen Erbe als "geschmacklos" empfindet. "Meine Philosophie ist, das Geld loszuwerden oder zu verschenken, bevor man geht", erklärte der Brite gegenüber dem Candis Magazine. Rachel, die durch Filme wie "Black Widow" und "The Mummy" berühmt wurde, hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Das Paar, das seit 14 Jahren verheiratet ist, hat zusammen eine Tochter, Grace, die 2018 geboren wurde. Zudem bringt Daniel seine 32-jährige Tochter Ella aus einer früheren Ehe und Rachel ihren 18-jährigen Sohn Henry, der aus ihrer Beziehung mit dem Regisseur Darren Aronofsky (55) stammt, in die Familie mit. Auch wenn die Entscheidung über das Vermögen überrascht, scheint sie gut durchdacht: Daniel betonte, er möchte seinen Kindern Werte mitgeben, die nicht auf einer finanziellen Grundlage beruhen. Zugleich äußerte er, dass der Ruhm, der mit seinem enormen Erfolg einhergeht, ihn oft nervös macht, und dass er trotz der Vorteile großen Wert auf seine Privatsphäre legt.

Rachel und Daniel, die sich 2010 bei der Arbeit am Film "Dream House" kennengelernt haben, führen seit ihrer Hochzeit im Jahr 2011 ein vergleichsweise zurückgezogenes Familienleben. Beide achten darauf, ihre Kinder größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Während Daniel sich mit seiner ikonischen Bond-Rolle einen festen Platz in der Filmgeschichte gesichert hat, wird Rachel für ihre anspruchsvollen Rollen, darunter auch ein Oscar-Gewinn für "Der ewige Gärtner", gefeiert. Abseits des Rampenlichts teilen die beiden Schauspieler eine Vorliebe für Literatur und Kunst, die sie in Interviews immer wieder erwähnen. Trotz ihres Glamour-Status legen sie großen Wert auf Bodenständigkeit – ein Wert, den sie offenbar auch an ihre Kinder weitergeben möchten.

Aissaoui Nacer / Backgrid Daniel Craig and Rachel Weisz in Venedig

enewsimage / ActionPress Rachel Weisz und Daniel Craig bei der Night of Opportunity Gala in New York, 2018

