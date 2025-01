Daniel Craig will seine Kinder vor Social Media beschützen

Daniel Craig (56) hat in einem Interview mit dem W Magazin seine deutliche Abneigung gegenüber Social Media geäußert. Der Schauspieler sprach offen über seine Bedenken und erklärte, dass soziale Medien für ihn ein ernstes Problem darstellen – besonders im Hinblick auf Kinder. "Es ist wie Rauchen, wenn Sie mich fragen. Es tötet sie", sagte Daniel unverblümt und betonte, wie gefährlich er die Auswirkungen von Social Media für die junge Generation empfindet. Auch privat hält sich der James Bond-Star deswegen bewusst von Plattformen wie Instagram und Co. fern – und das gilt ebenso für seine Frau Rachel Weisz (54).

Mit Rachel, der Oscar-prämierten Schauspielerin, ist Daniel seit 2011 verheiratet. Das Paar teilt eine sechsjährige Tochter namens Grace, die behütet und weit weg vom Blitzlichtgewitter in London sowie den USA aufwächst. Rachel brachte zudem ihren Sohn Henry aus ihrer früheren Beziehung mit Regisseur Darren Aronofsky (55) in die Ehe, der ein gutes Verhältnis zu seinem Stiefvater pflegt. Selbst bei ihrer Hochzeit hielt das Paar absolute Diskretion – gerade einmal vier Gäste waren bei der Zeremonie anwesend. Auch Daniel hat aus einer früheren Ehe mit Fiona Loudon eine Tochter, Ella, die mittlerweile 32 Jahre alt ist und sich als Theaterschauspielerin einen Namen gemacht hat.

Daniel selbst ist dafür bekannt, sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Er vermeidet nicht nur soziale Medien, sondern gibt auch nur selten Einblicke in sein Familienleben. Seine Zurückhaltung hat ihn jedoch nie daran gehindert, als liebevoller und engagierter Vater wahrgenommen zu werden. In vergangenen Interviews sprach der Hollywoodstar oft stolz über seine Kinder, obwohl er sich dabei auf vage Aussagen beschränkt. Ella, die in New York lebt, hat in kleineren Interviews erwähnt, dass ihr berühmter Vater trotz seines straffen Zeitplans immer ein offenes Ohr für sie hat. Es scheint, dass Daniel von Anfang an hohen Wert auf Zusammenhalt und Schutz innerhalb seiner Familie gelegt hat – ein Kapitel, das er abseits von Kameras und Online-Followern fortschreiben möchte.

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere in Venedig, September 2024

Getty Images Daniel Craig bei der The 2024 BAFTA NYC Tea Party

