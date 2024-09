Rachel Weisz und Daniel Craig glänzen verliebt in Venedig

Auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig klaute Rachel Weisz (54) ihrem Ehemann Daniel Craig (56) ein wenig die Show. Die beiden kamen gemeinsam auf den roten Teppich der Premiere des Films "Queer", in dem der James Bond-Darsteller eine der Hauptrollen spielt. Es ist ein seltener Anblick, denn gemeinsam auf Events trifft man die beiden nur in ausgewählten Momenten an. Doch in seinem cremeweißen Anzug rückte Daniel fast ein wenig in den Hintergrund – seine Liebste hatte die Blicke der Fotografen in einem dunkelblauen Glitzerkleid sicher. Dass das Paar aber Hand in Hand auf dem Red Carpet posierte, dürfte viele Fanherzen erwärmt haben.

Was vielleicht ein ungewohnter Anblick war, war Daniels Haarpracht. Der Schauspieler trug seine Haare schulterlang und zurückgekämmt. Ein Look, den er sich vermutlich für seinen anstehenden Film "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" zulegte. Darin schlüpft er bereits zum dritten Mal in die Rolle des verschrobenen Detektivs Benoit Blanc – und bereits erste Bilder von Netflix zeigten diesen nicht mehr mit Kurzhaarfrisur, sondern mit der langen Mähne. Schon wenige Tage vor der Premiere führte der Brite seine neue Frisur bei der Ankunft in Venedig zusammen mit seiner Rachel aus.

Auch wenn sie sich nicht oft zusammen zeigen, so sind Daniel und Rachel doch ein echtes Dream-Team. Das Jawort gaben sie sich bereits 2011. Sieben Jahre später konnten sie ihre Beziehung dann mit einem ersten Nachwuchs krönen. Nachdem die 54-Jährige ihre Schwangerschaft im April 2018 selbst bestätigt hatte, erblickte die gemeinsame Tochter im darauffolgenden September das Licht der Welt. Ein Insider plauderte damals gegenüber Daily Mail aus, dass die frischgebackenen Eltern "sehr glücklich" seien, ihr kleines Mädchen im Arm zu halten. Über den Namen der Kleinen ist nichts Offizielles bekannt – auch halten Daniel und Rachel ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei den Filmfestspielen in Venedig 2024

Kevin Winter / Staff / Getty Images Daniel Craig und Rachel Weisz

