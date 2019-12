Der US-amerikanische Horror-Abenteuer-Streifen "Die Mumie" hat heute absoluten Kultstatus! Der Film rund um das Archäologen-Geschwisterpaar Evelyn (Rachel Weisz, 49) und Jonathan Carnahan (John Hannah) sowie Fremdenlegionär Rick O’Connell (Brendan Fraser, 51) kam im Juni 1999 in die deutschen Kinos – und war so erfolgreich, dass in den Jahren 2001 und 2008 Fortsetzungen erschienen. Inzwischen feiert "Die Mumie" schon sein 20. Jubiläum: So sehen die Darsteller heute aus!

Evelyn-Darstellerin Rachel arbeitet immer noch als Schauspielerin – bis auf eine modernere Frisur sowie Augenbrauenpartie hat sich am Aussehen der Beauty nicht viel getan. Sie sieht mit ihren 49 Jahren fast immer noch genau so aus wie 29! Dafür stehen inzwischen aber einige Auszeichnungen mehr in ihrem Trophäenschrank: Für ihre Nebenrolle in dem brasilianischen Spielfilm "Der ewige Gärtner" wurde sie im Jahr 2006 mit einem Oscar sowie einem Golden Globe ausgezeichnet. Ansonsten hat sie unter anderem in dem erfolgreichen Drama "The Deep Blue Sea", dem Fantasy-Streifen "Die fantastische Welt von Oz" und dem Mystery-Thriller "Constantine" mitgewirkt.

Auch Brendans Karriere hat die Rolle des charmanten Touristenführers Rick keinen Abbruch getan – so konnte er beispielsweise Hauptrollen in der Buchverfilmung " Tintenherz", dem Abenteuer-Hit "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" und eine Nebenrolle in der TV-Serie "The Affair" ergattern. In den letzten Jahren ist es aber etwas ruhiger um ihn geworden, oft leiht er Filmen nur noch seine Stimme. Im Gegensatz zu seiner Kollegin Rachel hat der heute 51-Jährige sich äußerlich durchaus verändert: Der Schauspieler hat offenbar an Gewicht zugelegt – etwa 30 Kilogramm, wie Daily Mail vergangenes Jahr berichtete.

John hat Filmen inzwischen abgeschworen – spielt dafür aber in etlichen Serien mit. Darunter zuletzt in der Science-Fiction-Show "Dirk Gentlys holistische Detektei", dem Marvel-Format "Agents of S.H.I.E.L.D. " und den TV-Serien "Atlantis" und "Elementary". Eingefleischte Fans von "Die Mumie" dürften ihn auch heute noch erkennen – lediglich seine Haare sind grau geworden.

Wer jetzt Lust auf "Die Mumie" bekommen hat, kann heute um 20:15 Uhr RTL2 einschalten.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Rachel Weisz, 2019

Tibrina Hobson/Getty Images Brendan Fraser, 2018

Tim P. Whitby/Getty Images John Hannah, Schauspieler

Collection Christophel / ActionPress Brendan Fraser und Rachel Weisz in "Die Mumie", 1999

Rex Features / ActionPress Rachel Weisz und Brendan Fraser in "Die Mumie", 1999

United Archives GmbH / ActionPress Rachel Weisz und Brendan Fraser in "Die Mumie kehrt zurück", 2001

SIPA PRESS / ActionPress John Hannah und Brendan Fraser in "Die Mumie", 1999



