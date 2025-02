Daniel Craig gewinnt Rechtsstreit gegen Denkmalschützer

Daniel Craig (56) und seine Ehefrau Rachel Weisz (54) haben einen langjährigen Streit mit Denkmalschützern um ihr denkmalgeschütztes Anwesen aus dem 18. Jahrhundert in Nordlondon gewonnen. Das Paar, das das vierstöckige Haus 2008 für 3,8 Millionen Euro gekauft hat, darf laut The Sun nun ein 1,8 Meter hohes Tor installieren, um ihre Privatsphäre und Sicherheit zu schützen. Trotz anfänglicher Bedenken seitens der Denkmalschützer und Diskussionen über die historische Umgebung erhielten die beiden nun grünes Licht von der örtlichen Behörde. Nachbarn hatten den Antrag unterstützt, da auch sie mit unerlaubtem Betreten und einem Mangel an Privatsphäre zu kämpfen haben.

Bereits in der Vergangenheit musste das Paar sich mehrfach mit ähnlichen Themen auseinandersetzen. So entbrannte 2017 ein Nachbarschaftsstreit um einen 20 Meter hohen Platanenbaum in ihrem Garten, dessen Wurzeln angeblich Schäden an Nachbarhäusern verursacht hätte. Doch das Paar setzte sich durch, indem es anbot, die Krone des Baumes zurückzuschneiden, statt ihn komplett zu entfernen. Auch geplante Umbauten im vergangenen Jahr, wie die Verlegung der Küche und der Abriss einer alten Veranda, sorgten für Zwist mit den Nachbarn.

Daniel, der vielen als James Bond bekannt ist, und Oscar-Preisträgerin Rachel sind seit 2011 verheiratet. Beide sind stolze Eltern – Daniel begrüßte nach seiner inzwischen erwachsenen Tochter aus erster Ehe mit der schottischen Schauspielerin Fiona Loudon 2018 sein erstes gemeinsames Kind mit Rachel. Auch Rachel hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit dem Regisseur Darren Aronofsky (56). Trotz der Konflikte mit Denkmalschützern und Nachbarn scheint es dem Paar wichtig zu sein, einen sicheren Rückzugsort für sich und ihre Familie zu schaffen.

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024

Kevin Winter / Staff / Getty Images Daniel Craig und Rachel Weisz

