Laut Insiderin: So sind Daniel Craig und Rachel als Nachbarn

Die Bloggerin Ilana Wiles veröffentlichte kürzlich ein TikTok-Video, in dem sie ein Geheimnis über ihre früheren Nachbarn lüftet: Für zehn Jahre lebte sie Tür an Tür mit den Hollywoodstars Daniel Craig (57) und Rachel Weisz (55). Die Schauspielerin und der frühere James Bond-Darsteller waren ihre direkten Nachbarn in einem luxuriösen Apartmentgebäude in New York City. Trotz ihrer Prominenz erwiesen sich Daniel und Rachel laut Ilana als äußerst zugänglich und freundlich.

Obwohl sie lange keine engere Verbindung mit den Schauspielern hatte, kam es durch die jahrelange Nachbarschaft immer wieder zu Begegnungen. Rachel nahm zum Beispiel einmal die Hilfe von Ilanas Ehemann in Anspruch, um Einkäufe in das obere Stockwerk zu tragen, als der Strom ausfiel. Auch Daniel machte einen guten Eindruck, als er sich als plauderfreudig und humorvoll in diversen Fahrstuhlsituationen zeigte. Besonders beeindruckend: Nachdem ein Baugerüst um ihr Penthouse das Licht geraubt hatte, kümmerten sich Daniel und Rachel unverzüglich darum. Zusätzlich schenkten sie Ilana und ihrem Mann als nette Geste eine Flasche Champagner – zusammen mit einem handgeschriebenen Entschuldigungsschreiben.

Privat genießen Daniel und Rachel offenbar lieber die ruhigen Momente abseits des Hollywood-Rummels, was sie zu einem eher diskreten Paar macht: Nur selten zeigen sie sich als Duo in der Öffentlichkeit. Seit ihrer Heirat im Jahr 2011 führen die britischen Schauspielgrößen eine stabile Beziehung und ziehen ein gemeinsames Kind groß. Zudem haben die Eheleute jeweils einen Sohn und eine Tochter aus früheren Beziehungen.

Getty Images Schauspieler Rachel Weisz und Daniel Craig, September 2023

Getty Images Filmstars Rachel Weisz und Daniel Crai, September 2004

