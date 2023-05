So sehr belastete Helmut Berger der Tod seines Partners!

Er litt sehr unter dem Tod seines Partners. Helmut Berger (✝78) war ein erfolgreicher deutscher Schauspieler – zu seinen Lebzeiten hatte er zahlreiche Filme gedreht. Doch auch in seinem Liebesleben war einiges los gewesen. Vor seinen zahlreichen Affären mit verschiedensten Stars führte der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer eine Beziehung zu dem italienischen Star-Regisseur Luchino Visconti, der 1976 verstorben war. Dessen Tod hatte Helmut damals in eine schwere Krise gestürzt.

Wie Focus berichtet, sei das Leben des zuletzt 78-Jährigen durch den Tod seines Partners aus den Fugen geraten. An Luchinos erstem Todestag soll er eine Überdosis an Schlaftabletten geschluckt haben, sei aber in letzter Minute gerettet worden. "Ich wurde mit 32 Witwer", hatte Helmut in einem früheren Interview erklärt.

Jetzt sind die beiden jedoch wieder vereint, denn wie am Donnerstag bekannt wurde, ist auch Helmut verstorben. Auf der Homepage des Österreichers hieß es: "Voller Trauer müssen wir das Ableben von Schauspiellegende Helmut Berger mitteilen, der heute um 4 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag, entschlafen ist."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress Helmut Berger, Schauspieler

Getty Images Helmut Berger, April 1970

ActionPress Helmut Berger, einstiger "Dschungelcamp"-Kandidat



