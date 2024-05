Erster Todestag: Helmut Berger (†78) bleibt unvergessen

Helmut Berger (✝78) bleibt unvergessen.Vor einem Jahr verstarb der Schauspieler. Mit Filmen wie "Die Verdammten", "Gewalt und Leidenschaft" und "Ludwig II." feierte er in den 1970er- und 1980er-Jahren große Erfolge. Der Lebemann stand sogar Seite an Seite mit Hollywoodstars wie Anthony Hopkins (86) und Elizabeth Taylor (✝79) vor der Kamera. Doch neben seiner Arbeit war Helmut auch als Lebemann bekannt, pflegte bis ins hohe Alter einen ausschweifenden Lebensstil und war gern gesehener Gastauf vielen Partys. Für viele galt der Österreicher zudem einst als der schönste Mann der Welt. Im Netz erinnern sich seine Fans heute an den Filmstar. "So sahen schöne Männer mal aus. Ikone Helmut Berger", kommentiert ein Nutzer auf X.

Die genauen Umstände seines Ablebens sind bis heute unbekannt. 2019 war er zum dritten Mal wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Danach lebte er jedoch laut einem Statement seines Agenten auf seiner Website bis zu seinem plötzlichen Tod "glücklich, zufrieden und gut gelaunt" in seiner Wahlheimat Salzburg. Eine Person scheint dies anzuzweifeln: seine Ehefrau Francesca Guidato! "Ich werde die österreichischen Justizbehörden mit allen Mitteln auffordern, die wahre Todesursache, die Umstände und die Art und Weise, wie er die letzten Monate gelebt hat, zu klären", betonte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Adnkronos. Die beiden lebten zwar zum Zeitpunkt seines Todes seit über zwanzig Jahren getrennt, dennoch war sie der Meinung, er sei von seinem Umfeld schlecht behandelt worden.

Vielen werden zudem die zahlreichen Liebesgeschichten des Enfant terrible in Erinnerung geblieben sein. Helmut lebte offen bisexuell und hielt sich in Sachen Flirten nicht zurück. Ihm wurden unter anderem Liaisons mit seinem Co-Star Elizabeth Taylor, dem ersten Bond-Girl Ursula Andress (88), dem Fotomodell Jerry Hall (67) und Rolling-Stones-Legende Mick Jagger (80) nachgesagt. Doch den ein oder anderen Skandal leistete er sich ebenfalls: So zum Beispiel während seiner Dschungelcamp-Teilnahme im Jahr 2013, als er Iris Klein (56) ungefragt an die Brüste fasste.

Helmut Berger in dem Film "Gewalt und Leidenschaft", 1974

Getty Images Helmut Berger, April 1970

