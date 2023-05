"Musste so weinen": Georgina Fleur gedenkt Helmut Bergers!

Auch Georgina Fleur (33) trauert um ihn! Vor wenigen Stunden hatten traurige Nachrichten um Helmut Berger (78) die Runde gemacht: Der Schauspieler ist gestorben. Auf der Website des Österreichers heißt es, dass er friedlich, aber dennoch überraschend aus dem Leben schied – genauere Details sind nicht bekannt. Die Fans ehren die gefeierte Filmlegende im Netz. Auch Georgina zollt Helmut ehrenvoll den Tribut.

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin einige Bilder von Helmut und widmete ihrem ehemaligen Dschungelcamp-Kollegen dazu rührende Worte: "Es war mir eine Ehre, dich kennengelernt zu haben." Vom Tod des 78-Jährigen hatte die Beauty im Taxi von ihrer Mama erfahren. "Das hat mir jetzt grad echt den Rest gegeben. Ich musste so weinen", erklärte die Mutter einer Tochter ganz traurig.

Helmut war während seiner aktiven Laufbahn als Schauspieler extrem erfolgreich gewesen – vor allem in den 1960er - und 1970er Jahren. Mit Filmen wie "Die Verdammten" oder auch "Ludwig II." hatte der in Bad Ischl geborene TV-Star in den Kinos geglänzt. Dabei hatte er auch mit Berühmtheiten wie Romy Schneider (✝43) vor der Kamera gestanden.

Helmut Berger, Schauspieler

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Romy Schneider und Helmut Berger 1972 in "Ludwig II."

