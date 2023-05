Schauspieler Helmut Berger im Alter von 78 Jahren verstorben

Die Film- und Fernsehwelt trauert um Helmut Berger (78). Der Österreicher hatte sich bereits in den 1960er-Jahren einen Namen als Schauspieler gemacht. Im Laufe der Jahre erfreute er sich auch an großem internationalem Erfolg. Im Film "Unternehmen Entebbe" spielte er zum Beispiel an der Seite von Hollywood-Stars wie Anthony Hopkins (85), Burt Lancaster, Kirk Douglas (✝103) und Elizabeth Taylor (✝79). 2019 hatte er seine Karriere jedoch aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel gehängt. Nun ist Helmut verstorben.

Wie seine Agentur mitteilte, ist der TV-Star am heutigen Donnerstag im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Salzburg gestorben. Nähere Details zu den Todesumständen sind derzeit nicht bekannt. In elf Tagen hätte er seinen 79. Geburtstag gefeiert. Seinem Agent Helmut Werner zufolge sei er "einer der größten und talentiertesten Schauspieler, die das europäische Kino je gesehen" hat.

Nach einem Klinikaufenthalt hatte sich Helmut 2019 aus dem Rampenlicht zurückgezogen. "Ich möchte die mir verbleibende Zeit abseits der Öffentlichkeit verleben. Das hat auch Marlene Dietrich (✝90) so gemacht am Ende ihrer Karriere", hatte der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer damals Bild erzählt.

