The-Smiths-Bassist Andy Rourke stirbt mit 59 Jahren an Krebs

Fans der Band The Smiths müssen jetzt stark sein. Die britische Rockband wurde vor allem in den 80ern berühmt. Bis zu ihrer Auflösung 1987 eroberten berühmte Hits wie "Ask" und "Big Mouth Strikes Again" die Charts. Zu den vier Mitgliedern gehörten aber nicht nur der Sänger Morrissey (63) und Gitarrist Johnny Marr, sondern auch der Bassist Andy Rourke (59). Und von Andy müssen die Fans jetzt Abschied nehmen: Er ist mit nur 59 Jahren verstorben.

Über Twitter gab Andys ehemaliger Bandkollege Johnny heute dessen Tod bekannt. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Andy Rourke bekannt, der nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb", schreibt der Musiker. Sein Kumpel werde mit seiner "freundlichen und schönen Seele" bei allen in Erinnerung bleiben, die ihn kannten. Er bittet die Fans für die kommenden Tage um Privatsphäre für die Trauer. Genauere Details zu Andys Krankheit sind aber noch nicht bekannt.

Johnny und Andy haben aber nicht nur jahrelang zusammen gearbeitet. Sie sollen sich bereits im Alter von elf Jahren gekannt haben. In den Schulpausen haben sie dann zusammen Gitarre gespielt und Musik gemacht. Die Leidenschaft zur Musik soll sie verbunden haben. Andy gründete die Smiths einige Jahre später zusammen mit Morrissey. 1986 musste er die Gruppe kurzzeitig wegen Problemen mit der Droge Heroin verlassen, kehrte aber noch im selben Jahr nach einem Entzug zurück.

Getty Images Andy Rourke, 2007

Getty Images Andy Rourke, Bassist der Band The Smiths

Getty Images Andy Rourke

