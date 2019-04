Schlechte Nachrichten für alle Fans von Morrissey (59)! Der britische Musiker ist seit vielen Jahren im Geschäft und hat noch immer eine treue Community. Seine Auftritte locken noch immer Tausende Besucher an. Momentan tourt der Sänger durch Kanada. Doch alle, die eines der begehrten Tickets ergattert haben, erleben nun eine bittere Enttäuschung. Morrissey cancelte gleich mehrere Konzerte – aus gesundheitlichen Gründen.

Wie Mirror berichtet, musste der 59-Jährige seine Gigs kurzfristig absagen. Grund dafür sei ein Unfall, den er während einer Reise durch Europa gehabt habe. Der Veranstalter gab den Fans aber gleich Entwarnung: Es sind bereits Ersatztermine geplant. "Aufgrund eines medizinischen Notfalls muss Morrissey seine Auftritte in Vancouver auf den 14. und 15. Oktober 2019 verschieben", heißt es in einem offiziellen Statement.

Was genau hinter dem Unfall steckt, ist nicht bekannt. Allerdings sei der ehemalige The Smiths-Frontmann mittlerweile auf dem Wege der Besserung. "Morrissey freut sich auf seine lang erwartete Rückkehr in die Stadt und möchte sich bei allen für die Geduld bedanken", erklärten die Verantwortlichen außerdem. Sein letzter Auftritt in Kanada liegt stolze 15 Jahre zurück.

