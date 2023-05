Total verliebt: Neue Aufnahmen von Ekat und Timon Krause!

Diese Schnappschüsse sprechen für sich! Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36) trafen bei der diesjährigen Let's Dance-Staffel aufeinander, wo Letztere ihrem Schützling das Tanzen beigebracht hatte. Im Laufe der Sendung sollen sich der Mentalist und die Tänzerin ziemlich nahegekommen und inzwischen auch ein Paar sein. Sowohl Timon als auch Ekat schweigen bisher zu den Spekulationen – allerdings schüren diese Bilder neue Liebesgerüchte!

Auf Fotos, die Bild vorliegen, sind die zwei gemeinsam am Rheinufer in Köln zu sehen. Timon und Ekat wirkten äußerst ausgelassen und schienen die Gesellschaft des anderen sehr zu genießen. Der 28-Jährige schoss einige Aufnahmen der gebürtigen Russin und lächelte dabei in die Kamera, während die Beauty posierte. Ob zusammen oder nicht, eins steht fest: Ekaterina und ihre Begleitung schienen sich nicht verstecken zu wollen.

Alles deutet auf eine Romanze zwischen den beiden hin. Schließlich haben sich Timon und seine langjährige Freundin Sarah getrennt. Und auch Ekaterina ist nicht mehr mit dem Unternehmer Hasan Kivran zusammen, mit dem die 36-Jährige sogar verlobt war.

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de