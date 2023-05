"Dankbar": Vanessa Mariposa kauft Eigenheim mit ihrem Freund

Vanessa Mariposa (30) könnte offenbar nicht glücklicher sein! Im Februar hatte die einstige Club der guten Laune-Teilnehmerin bekannt gegeben, dass sie nach der Trennung von Diogo Sangre (28) wieder in festen Händen ist. Seither teilt die Influencerin immer mal wieder niedliche Schnappschüsse mit ihrem neuen Partner. Nun gehen die Turteltauben den nächsten Schritt: Vanessa und ihr Liebster haben sich ein Haus gekauft.

Via Instagram teilt Vanessa am Montag die erfreulichen Neuigkeiten: "Mein Freund und ich haben uns [...] ein tolles Haus mit Garten gekauft." Im Zuge dessen macht die 30-Jährige auch gleich ganz deutlich, wie glücklich sie dieser Meilenstein macht. "2022 war mit Abstand das schlimmste Jahr, 2023 war bislang mit Abstand das schönste Jahr meines Lebens", schwärmt die Beauty.

Doch das ist noch lange nicht alles – denn neben ihrem neuen Eigenheim in Deutschland ist die einstige Ex on the Beach-Bekanntheit von nun an auch stolze Besitzer einer Bude auf Mallorca. "Es war schon immer mein Traum in der Sonne zu leben und dieses Jahr habe ich endlich meine Traumwohnung gefunden und vor ein paar Wochen gekauft", verrät sie weiter und teilt dazu einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Hund vor einem Umzugswagen zeigt.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

