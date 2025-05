Nach Seitenhieb: Vanessa Mariposa verteidigt ihre Aussage

Nachdem bekannt wurde, dass sich Calvin Kleinen (33) und Sandra Sicora (32) daten, konnte sich Vanessa Mariposa (32) einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Das kam allerdings nicht so gut an. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram verteidigt sie sich deshalb nun. "Ist ja in Ordnung, sein Leben zu leben, allerdings dann so zu tun, als wäre man die heilige Maria, ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Wäre schön, wenn Sandra nicht alles für PR nutzen würde, da das einfach nicht stimmt", erklärt die Reality-TV-Darstellerin.

Auf die Nachricht, dass Sandra nun Calvin datet, schoss Vanessa auf Social Media: "Wer hatte denn noch nichts mit ihr?" Das ließ Sandra allerdings nicht auf sich sitzen – sie konterte daraufhin: "Sie soll sich schämen. Sie kommt wahrscheinlich immer noch nicht darauf klar, dass sich Tommylein damals für mich entschieden hat." Hintergrund ihres Kommentars: Sandra lernte ihren Ex Tommy (30) 2021 bei Ex on the Beach kennen. Vanessa war damals auch Teil des Casts und flirtete ebenfalls mit dem Franzosen, der sie aber abblitzen ließ. Dazu erklärte Vanessa nun, dass sie selbst glücklich vergeben sei und sich für Tommy und seine Partnerin Paulina Ljubas (28) freue.

Erst vor wenigen Tagen bestätigten Calvin und Sandra, dass sie sich daten. "Ich finde sie ganz toll. Mit ihr kannst du wirklich was anfangen – in allen Belangen. Sie unterstützt mich, stärkt mir den Rücken. Sie ist der Wahnsinn", schwärmte der TV-Player im Interview mit Bild. Zuvor hatte es einige Gerüchte gegeben, dass die beiden etwas am Laufen haben könnten.

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

