Vanessa Mariposa zeigt erstmals ihren neuen Freund im Netz!

Vanessa Mariposa (30) teilt ihre Liebe jetzt mit der ganzen Welt! Die Fitness-Influencerin war einige Monate mit Diogo Sangre (28) durchs Leben gegangen, doch sie trennten sich wieder. Mittlerweile erwähnte Vanessa schon, dass sie wieder in festen Händen sei – bis auf ein paar Andeutungen zeigte sie aber noch nichts von ihrem neuen Partner. Nun zeigt Vanessa aber endlich ihren neuen Freund!

Derzeit befindet sich die Ex on the Beach-Bekanntheit im Urlaub in Dubai. An ihrer Seite ist ihr neuer Partner, wie Vanessa nun auf Instagram zeigt: Sie postet ein romantisches Video, in dem ihr Freund auf einer Sonnenliege chillt, während sie dazustößt und sich liebevoll an ihn kuschelt. Mit ein paar Hashtags drückt Vanessa ihre Freude aus: Sie sei "dankbar", "gesegnet" und im "Himmel".

Ihre Fans freuen sich in der Kommentarspalte riesig für die Beauty und wünschen ihr alles Gute. Doch einigen Followern fällt auch auf: Vanessas Freund sieht aus wie Julian Claßen (29)! "Vanessa und Julienco, wer hätte das gedacht" oder "Oha, ich dachte erst da liegt Julienco", kommentieren etwa zwei Fans.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa mit ihrem neuen Freund

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

