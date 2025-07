Kein Respekt: Vanessa Mariposa verrät Gründe für Liebes-Aus

Vor wenigen Tagen wurde Vanessa Mariposas (32) Trennung von ihrem Freund Luca Kiesbye offiziell. Zu den konkreten Gründen wollte das Ex-Paar sich bisher nicht äußern. Das ändert die Influencerin jetzt in einem Interview mit Promiflash. "Leider hat es nicht funktioniert, da Luca mir keinen Respekt entgegenbringt. Ich habe Mallorca verlassen und nehme mir nun eine Auszeit, gemeinsam mit meinen zwei besten Freundinnen, um das Ganze zu verarbeiten und abzuschließen. Er hingegen verbringt seit Tag eins der Trennung seine Zeit damit, sich neue Mädels zu suchen", erzählt Vanessa. Ihr zufolge sei es Luca dabei auch egal, ob sie die Frauen kenne oder nicht.

Schon während der Beziehung seien andere Frauen immer wieder ein Thema gewesen, verrät Vanessa weiter. "Dieses Thema war übrigens schon während der Beziehung immer wieder ein belastender Punkt: andere Frauen. Natürlich gab es auch noch andere Dinge, aber das war einer der Hauptgründe, warum ich irgendwann keine Lust mehr hatte", betont die 32-Jährige. Was genau zwischen den beiden vorfiel, wollte sie nicht preisgeben. Allerdings sprach sie schon Anfang der Woche in einer kryptischen Instagram-Story über das Fremdgehen. Luca selbst äußerte sich bisher nicht zu dem Thema.

Trotz allem, was zwischen den beiden vorgefallen ist, betonte Vanessa schon, als die Trennung bekannt wurde, dass es keinen Rosenkrieg gebe. "Wir gehen im Guten auseinander und wünschen uns beide nur das Beste auf unserem weiteren Weg", schrieb sie im Netz. Allerdings sei es ihr bereits in den Wochen zuvor nicht gut gegangen, nun brauche sie Zeit, alles hinter sich zu lassen: "Es ist ein sehr persönliches Thema, das ich gerade still für mich versuche zu verarbeiten." Offiziell ein Paar waren Vanessa und Luca seit Januar 2024. Ihre Liebe blieb größtenteils privat, aber ab und zu gab es gemeinsame Pärchenbilder. Bis dahin schienen die beiden schwer verliebt und ließen sich sogar ein Paar-Tattoo stechen.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Mai 2025