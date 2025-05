Romanze mit Calvin: Vanessa Mariposa schießt gegen Sandra

Drama in der Reality-TV-Welt: Vanessa Mariposa (32) kann sich diesen kleinen Seitenhieb wohl einfach nicht verkneifen. Gestern machte Calvin Kleinen (33) öffentlich, dass er derzeit Sandra Sicora (32) datet. Die beiden Realitystars sollen sogar schon eine gemeinsame Wohnung suchen. Vanessa zeigt sich von der Liebes-News ihrer TV-Kollegen wenig begeistert. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram kommentierte die Influencerin frech: "Wer hatte denn noch nichts mit ihr?"

Der Kommentar kommt nicht gut an: Schnell werfen andere User der Blondine Slutshaming vor. Auch Sandra lässt die gehässige Bemerkung nicht auf sich sitzen. "Sie soll sich schämen. Sie kommt wahrscheinlich immer noch nicht darauf klar, dass sich Tommylein damals für mich entschieden hat", stichelt sie zurück. Der Hintergrund: Sandra lernte ihren Ex-Freund Tommy Pedroni (30) 2021 bei Ex on the Beach kennen. Damals war auch Vanessa dabei und flirtete mit dem Franzosen, bekam schlussendlich allerdings einen Korb. Mittlerweile hat Vanessa ihren Kommentar gelöscht.

Am Freitag sorgten Calvin und Sandra mit der Bestätigung der Datinggerüchte für jede Menge Aufmerksamkeit im Netz. Schon länger wurde gemunkelt, dass zwischen den beiden etwas laufen könnte. Im Interview mit Bild lobte der TV-Casanova seine Liebste in den höchsten Tönen: "Ich finde sie ganz toll. Mit ihr kannst du wirklich was anfangen – in allen Belangen. Sie unterstützt mich, stärkt mir den Rücken. Sie ist der Wahnsinn."

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

