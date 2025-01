So turbulent war die dritte Staffel "Das große Promi-Büßen"

Im November ging Das große Promi-Büßen in eine dritte Runde und fesselte die Zuschauer erneut vor den Bildschirmen. Auch in diesem Jahr mussten sich die zehn Stars wieder ihren Sünden stellen – es wurde viel gelacht, gestritten und geweint. Am Ende konnte sich aber nur ein Star gegen die knallharte Konkurrenz durchsetzen. Wer das ist und was sonst noch passiert ist, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

