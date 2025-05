Vanessa Mariposa (32) scheut sich nicht davor, im Netz auch über ernste Themen zu sprechen. In einem neuen Instagram-Video erzählt sie nun von einem schlimmen Erlebnis. Gemeinsam mit einer Freundin sei sie auf einer Party gewesen und habe drei Gläser Wein getrunken. "Doch plötzlich fühlten wir uns beide extrem unwohl, wie aus dem Nichts. Ich konnte nicht mehr richtig laufen, musste mich mehrmals übergeben und hatte einen totalen Blackout", schildert die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit und macht deutlich: "Später fand der Arzt heraus, dass jemand Vergewaltigungsdrogen in unsere Getränke gemischt hatte."

Nachdem die beiden Frauen so "betäubt" wurden, sei Vanessas Cartier-Armband gestohlen worden und die SIM-Karte ihres Handys sei entfernt worden. "Ich habe komplette Erinnerungslücken von diesem Abend. Ich weiß einfach nicht mehr, was passiert ist. [...] Ich hatte so eine Sche*ßangst", berichtet der Realitystar unter Tränen. Für die TV-Prominenz endete der Abend damit, dass ihr Partner Luca Kiesbye und ein weiterer Bekannter sie und ihre Freundin nach Hause brachten. Vanessa glaubt, dass die Situation noch viel schlimmer hätte enden können, wenn sie allein gewesen wäre. Sie fühle sich deshalb extrem unwohl und wolle andere Menschen vor diesem Schicksal bewahren.

In brenzligen Situationen kann sich Vanessa auf ihren Freund Luca verlassen. Die beiden machten ihre Beziehung Anfang 2024 öffentlich, nachdem sie schon mit einem Knutschfoto für Furore gesorgt hatten. Wenige Wochen später folgte dann ein Liebestattoo. Die Turteltauben ließen sich den Anfangsbuchstaben des anderen auf ihre Ringfinger tätowieren. Einen Schnappschuss der Körperkunst teilte die Beauty damals auf Social Media.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye