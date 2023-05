Katie Price' Ex Kris Boyson ist nach Verlobung wieder Single

Jetzt ist es offiziell! Erst vor wenigen Monaten hatte Kris Boyson die Verlobung zu seiner Partnerin Elizabeth Tierney bekannt gegeben. Doch nur kurze Zeit später löschten die beiden Turteltauben ihre gemeinsamen Social-Media-Postings, was einige Fragen aufwarf. Dennoch bestätigte weder der Ex-Freund von Katie Price (45) noch die Influencerin ihre Trennung. Doch jetzt ist es offiziell: Kris und Elizabeth sind tatsächlich getrennt!

"Kris und Elizabeth haben sich schon seit einiger Zeit auseinandergelebt und jetzt haben sie beschlossen, Schluss zu machen", verrät ein Insider gegenüber The Sun. Bereits im Herbst hätten sie sich für kurze Zeit getrennt, sich jedoch wieder versöhnt. "Aber dieses Mal sieht es so aus, als wäre es für immer vorbei", plaudert die Quelle weiter aus. Beim letzten Mal seien sie innerhalb weniger Tage wieder zusammen gekommen, doch nun scheint es nicht mehr zu funktionieren.

Demnach waren die Gerüchte über die Trennung der beiden wahr! Denn im vergangenen Oktober löschte der einstige Teilnehmer der britischen Version von Ex on the Beach alle Pärchenfotos mit Elizabeth von seinem Instagram-Profil. Auch die Influencerin entfernte alle gemeinsamen Schnappschüsse mit Kris von ihrem Account.

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Reality-TV-Star

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Fitnesstrainer

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Life-Coach

