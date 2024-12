Ex-Partner Kris Boyson empfindet Mitleid mit Katie Price

Kris Boyson, der Ex von Katie Price (46), teilte kürzlich in einem Interview seine große Besorgnis über das Leben der Reality-TV-Ikone. Bei der Eröffnung des Tulleys Christmas Light Festivals gestand der Fitnesstrainer, dass er Mitleid mit ihr empfinde. "Tief im Inneren ist sie ein wirklich anständiges Mädchen, aber sie hat viele Probleme, die sie lösen muss", erklärte er gegenüber The Mirror. Neben Kris waren bei der Veranstaltung noch weitere Männer aus Katies Riege von Ex-Partnern anwesend, darunter Carl Woods (35) und Kieran Hayler (37).

Kris, der Katie 2019 einen Antrag machte, bevor die Beziehung noch im selben Jahr endete, sagte, dass sich sein Leben seit der Trennung drastisch verändert habe. Er sei mittlerweile in einer neuen Beziehung, möchte jedoch die Identität seiner Partnerin schützen. "Es ist schön, endlich ein Privatleben zu haben und Dinge für sich behalten zu können", sagte Kris im Interview. Katie hingegen sorgt mit ihrer Beziehung zu JJ Slater, einem Kandidaten der Show "Married At First Sight UK", weiter für Gesprächsstoff. Auf ihn soll die 46-Jährige schon während der Beziehung zu Carl ein Auge geworfen haben.

Katie, auch unter dem Künstlernamen Jordan bekannt, war erst kürzlich in einen Streit mit Kris geraten, als sie in ihrer Biografie "This Is Me" behauptete, er hätte sie betrogen. Der Fitnesstrainer drohte daraufhin mit einer Klage und betraute angeblich einen Agenten mit dem Sachverhalt. Die Situation zwischen dem Ex-Playmate und ihren ehemaligen Partnern bleibt also weiterhin komplex, doch scheint Kris mit seiner Entscheidung, ein zurückgezogeneres Leben zu führen, für sich selbst mehr Ruhe und Stabilität gefunden zu haben.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Backgrid / ActionPress Katie Price und Kris Boyson ganz verliebt in Essex im November 2019

