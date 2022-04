Ist sie zurück bei ihrem Ex? Katie Price (43) und ihr Lover Carl Woods sorgen immer wieder für Gerüchte, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen sei – und das, obwohl sie bereits ihre Hochzeit und gemeinsamen Nachwuchs geplant hatten! Kürzlich wurde die Britin dann aber wieder mit ihrem Verlobungsring abgelichtet. Doch das könnte neue Spekulationen entfachen: Katie und ihr Ex Kris Boyson waren im selben Hotel!

Wie MailOnline berichtete, teilte die 43-Jährige einige Schnappschüsse aus einem Hotel in Sussex in ihrer Instagram-Story – eine Woche später postete Kris passende Fotos aus derselben Unterkunft, die darauf hindeuten, dass beide zusammen vor Ort waren. "Carl wird davon nicht begeistert sein. Er hatte schon einen Verdacht bezüglich Katie und Kris, was letztendlich ihre Beziehung beendete", schilderte eine Quelle daraufhin.

Allem Anschein nach könne es sich jedoch auch um eine bizarre Überschneidung handeln: "Es ist nur ein Zufall, dass Katie und Kris in der gleichen Woche dort übernachtet haben", verriet wiederum ein guter Freund des Fitnesstrainers gegenüber MailOnline. Demnach soll Kris mit einer anderen Frau in dem Hotel gewesen sein und habe kein Interesse an einem Liebes-Comeback mit seiner Verflossenen.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price im April 2022

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Fitnesstrainer

