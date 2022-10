Nach Verlobung: Ist Katie Price' Ex Kris Boyson wieder solo?

Kris Boyson hatte erst vor wenigen Wochen eine tolle Neuigkeit aus seinem Privatleben bekannt gegeben! Der Ex-Freund des britischen TV-Stars Katie Price (44) verkündete nach nur zwei Monaten Beziehung voller Stolz seine Verlobung: Der Fitnesstrainer und seine Liebste Elizabeth Tierney haben ihre Liebe Anfang September mit dem romantischen Versprechen besiegelt. Doch nun konnte man eine überraschende Kehrtwende auf Social Media beobachten: Ist zwischen Kris und Elizabeth etwa schon jetzt alles aus und vorbei?

Auf Instagram gaben jetzt sowohl Kris als auch Elizabeth einige Hinweise darauf, dass ihre Liebesgeschichte beendet sein könnte: Der ehemalige Teilnehmer der britischen Version von Ex on the Beach hat nämlich inzwischen alle Pärchenfotos von seinem Profil gelöscht – und die Influencerin entfernte ebenfalls die gemeinsamen Schnappschüsse. Zudem sind sich die beiden auf der Fotoplattform entfolgt.

Auch wenn Kris und Elizabeth bereits im Internet alle Spuren ihrer Liebe verwischt haben, bestätigten sie die Trennung bislang nicht: Weder der Realitystar noch die Beauty meldeten sich bislang persönlich zu den Spekulationen zu Wort.

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Fitnesstrainer

Anzeige

Getty Images Kris Boyson im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Ex-Partner von Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de